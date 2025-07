La estrategia de Ruiz-Mateos para que la sociedad española se acordara de Rumasa: del "que te pego, leche" al Superman

Tras la expropiación de Rumasa, Ruiz-Mateos se dedicó a montar un auténtico circo mediático para que sus reivindicaciones no cayeran en el olvido. Así se convirtió en un personaje cómico recurrente tanto en las televisiones como en los juzgados.

"La banca buscó el momento, la hora y el día, que se dio cuando el gobierno del Partido Socialista accede al poder, en octubre de 1982", rememora Marcos García Montes, el abogado de Jose María Ruiz-Mateos, en 'Anatomía de...'. "Él pensaba que jamás le podían expropiar, que nadie le podía tocar, pero conforme avanzó, abrió los ojos y se dio cuenta de que el PSOE no era más que el brazo ejecutor y que detrás estaba la gran banca", afirma el letrado.

Quien también trabajaba para el empresario, aunque de una manera menos tradicional, era Víctor de la Cruz, quien se define a sí mismo en este reportaje como un miembro de 'la guerrilla'. "Siempre decía que España es un país de pandereta", rememora. Sin embargo, quería estar presente a toda costa en los medios de comunicación para contar 'su verdad' a la sociedad española.

"Si yo le voy explicando a la gente jurídicamente lo que ha pasado, nadie lo va a entender. La gente va a entender con el 'que te pego, leche' o si me visto de Superman o si me visto de cartero o si me voy con un mariachi al Tribunal Supremo", reflexiona acerca de la estrategia comunicativa que siguió el magnate tras la expropiación y durante décadas.

De la Cruz afirma que estas no son las únicas "cosas pintorescas" que han llevado a cabo: "También nos presentamos a todas las elecciones del país".

*José María Ruiz-Mateos luchó toda su vida en los tribunales pero nunca recuperó las empresas que le expropiaron en 1983. En los 90 la familia Ruiz-Mateos fundó Nueva Rumasa, un conglomerado empresarial acusado de estafar a miles de españoles ofreciendo intereses desproporcionados. Todos sus hijos varones, los gestores del negocio familiar, han pasado por prisión condenados por un delito de estafa agravada.Teresa Rivero fue condenada a 7 años de prisión por defraudar a Hacienda 8 millones de euros en el Rayo Vallecano. Nunca entró en la cárcel.

*Actualmente están acusados en el caso 'Nueva Rumasa' de estafa agravada, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales. Ruiz-Mateos apartó a todas sus hijas de la gestión de los negocios para que ocuparan de la casa y la familia. Ninguna se ha visto involucrada en los procesos judiciales.

