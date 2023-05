Ante los millones de personas que afirmaban que el bulo de Ricky Martin, la niña, el perro y la mermelada existió, el director de 'Sorpresa, sorpresa' empezó a dudar de que algo durante el programa se pudiera haber emitido. Por eso, Giorgio Aresu pidió las cuatro horas de emisión, incluida la publicidad y se las vio "minuto a minuto".

"No había nada", afirma el director de 'Sorpresa, sorpresa' a Mamen Mendizábal, que no da crédito que de una cinta en la que no había nada surgiera el mayor bulo de la televisión en España. Puedes ver la reacción de Mamen Mendizábal cuando Aresu le confiesa que no había nada relacionado con el bulo aunque toda España afirmó haberlo visto, en el vídeo principal de esta noticia.

Y es que han salido muchas imágenes sobre el bulo, pero todos ellas son falsas. Se trata de recreaciones de esa escena por parte de personas que quieren mantener el bulo.