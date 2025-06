Así metió Señor el histórico gol 12 a Malta tras fallar un penalti: "Tenía que ser así, tenía que ser yo"

Para clasificarse para la Eurocopa de 1984, España debía ganar por 11 goles de diferencia a Malta, algo que se complicó cuando el rival metió un gol en la primera parte. La selección española llegó al descanso en una situacion desesperada ganando 3-1, por lo que debía meter 9 goles en 45 minutos.

No obstante, en la segunda parte España comenzó a meter goles. Después de meter tres goles en tres minutos, España se puso 8-1 en el minuto 64 de partido y la euforia se desató. Encima, la expulsión de Degiorgio hundió más al rival. Santillana marcó el número 9, Rincón metió el número 10 y Sarabia el 11.

España esa tarde podía haberse quedado en la orilla con 11 goles y quedar descalificada, pero, llegó Señor para meter el número y esperado 12. "Le pego con el alma, da un poco al jugador que la desvía mínimamente", recuerda Señor en el vídeo principal de esta noticia, donde al volver a ver el momento Lobo Carrasco destaca: "Fue una locura". Incluso, recuerda cómo se escuchó en plena celebración por televisión decir "va a hacer tres más".

"Si te das cuenta de algún detalle es que Maceda cuando metemos el gol viene corriendo desde el punto de penalti de ellos hasta el medio del campo, donde estaba yo", recuerda, por su parte, José Antonio Camacho, que destaca que Maceda que era "central, pero estaba de delantero centro". Otra de las anécdotas es el gallo que soltó el comentarista de la emoción al narrar el gol 12. Su protagonista fue José Ángel de la Casa, apodado El Tofo.

"Es el único gol que España sonríe de verdad", destaca, por su lado, el experto en fútbol, Maldini, que afirma que "en los demás no le da tiempo a celebrarlos". Por su parte, el gran protagonista, Señor, recuerda en este vídeo cómo vivió ese histórico momento: "Llega Maceda y me hace un placaje estilo rugby, tenía a todos encima y no noté el peso de ellos de la euforia que sentía".

Por su lado, Lobo Carrasco recuerda que "Señor falla el primer penalti": "Eso la gente no se da cuenta, el fútbol es tan grandioso que falla el primer penalti y lleva la mochila todo el partido, luego marca el 12 y se la quitó". "Cuando fallas un penalti, un gol te da la vida, te deja en paz contigo mismo", recuerda Carrasco mientras que Señor destaca: "Tenía que ser así, tenía que ser yo".

*Ya disponible el programa al completo de 'Anatomía de... una goleada | España-Malta' en atresplayer.com.