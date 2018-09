LA MUJER CONFIESA TRAFICAR DELANTE DE LA POLICÍA

Los sanitarios de Ambulancias atienden a una joven que está inconsciente en el suelo. Según un amigo, ha consumido heroína y cocaína, y al ver que no reaccionaba, se ha asustado y ha llamado a la ambulancia. Cuando suben a la paciente a la camilla se despierta e insiste en que no quiere ir al hospital: "Me suda el c... Que yo no quiero ir al hospital".