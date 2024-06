Yolanda Díaz se explica tras el "a la mierda" que pronunció la semana pasada en el Congreso, una expresión que repetía este fin de semana durante un mitin, y que, asegura, fue de hartazgo y no contra el PP como afirma Alberto Núñez Feijóo. El líder 'popular', asegura la vicepresidenta segunda del Gobierno, "está mintiendo".

Preguntada al respecto en Al Rojo Vivo, Díaz afirma que "no es un lema de campaña", pero reconoce que sintió "cierto hartazgo" en la sesión de control. "No insulto nunca a nadie, escucho con muchísima tranquilidad", sostiene la líder de Sumar, que aclara que se dirigía a Pedro Sánchez y no a la oposición: "Me dirijo al presidente del Gobierno y digo 'a la mierda' con una sensación de hartazgo", afirma.

"No he mandado a la mierda, dije 'a la mierda', que es diferente", insiste Díaz, que explica así qué quería decir: "Ya está bien de hacer política con insultos, con groserías, con mentiras".

Además, la también titular de Trabajo incide en que durante el pleno "habían llamado de todo" al jefe del Ejecutivo. "Creo que es impresentable hacer política así", reprocha Díaz, que subraya que en esa misma sesión, "lo más ligero" que la llamaron a ella fue "genocida". "Ya está bien, yo creo que esta manera de hacer política es insoportable", reitera.

Réplica a Feijóo: "Está mintiendo"

Asimismo, Díaz responde al líder del PP, que en las últimas horas ha afirmado que "esta es la verdadera Yolanda" y que se dirigía así a "ocho millones de españoles que han votado al PP". "Está mintiendo", sentencia sin embargo la vicepresidenta: "Jamás voy a insultar a votantes del PP ni a nadie", asevera.

"Menos mal que estoy grabada, que no me dirijo al PP, me dirijo al presidente del Gobierno, cuando acaba de hablar el presidente del Gobierno y le digo al presidente del Gobierno 'a la mierda', con una expresión clara a lo Labordeta de 'ya está bien'", resume.

"Lo que dice el señor Feijóo, mintiéndole a todos los españoles, es que yo me dirigí a la bancada de enfrente y los mandé a la mierda, cosa que, como estoy grabada, afortunadamente, no es verdad", insiste Díaz, que responde en sus mismos términos al líder de la oposición: "Estamos viendo al verdadero Feijóo, una vez más, mintiendo".

"Soy una persona dura negociando, ahora bien, creo que tengo unas formas cuidadas, lo saben todas las personas que negocian conmigo y mi manera de hacer política desde luego no es la del señor Feijóo, que es mentirle a todos los españoles y españolas y además hacer una muy mala política", prosigue Díaz, que asegura que "el PP no tiene proyecto de país".

A su juicio, "lo único" que hizo Feijóo durante esa sesión de control fue "insultar al presidente del Gobierno". "Feijóo representa ahora mismo la nada en nuestro país", zanja.