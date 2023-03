Yolanda Díaz se ha pronunciado sobre el choque entre el PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y ha apuntado que "nunca se debió llegar hasta aquí": "Ya saben que no me gusta esta forma de hacer las cosas".

"Lo que tenemos que hacer son acuerdos. El Gobierno de España está transformando la vida de nuestro país, hemos subido el SMI, estamos cambiando la vida de la gente y cuando lo hacemos así, cuando estamos caminando juntas, cuando se quiere avanzar, se encuentran salidas", ha señalado en Al Rojo Vivo.

En esta línea ha dicho que cree que "la gente quiere" que hagan eso: "Me van a encontrar siempre en este lugar, suscribiendo acuerdos. Esto es la política, la política va de dialogar".

"Me quedo con una imagen hermosísima. He visto las imágenes del 8M y creo que nos han dado una lección a todas. Este país es feminista, es alegre y quiere que sigamos trabajado por el bien de España, ahí me van a encontrar siempre", ha zanjado.