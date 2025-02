Yago Rodríguez, sobre la advertencia de Trump de una Tercera Guerra Mundial: "No creo que estemos cerca"

Trump no deja de mencionar la Tercera Guerra Mundial en su discurso desde que llegó a la Casa Blanca. A su conveniencia, la usa como una amenaza o como algo de lo que solo él puede salvarnos. Recientemente, afirmó que si la guerra entre Ucrania y Rusia no se resuelve, "podría conducir a la Tercera Guerra Mundial", aunque también ha asegurado: "No vamos a permitir que suceda".

Yago Rodríguez, director de The Political Room, analiza con ironía sus declaraciones en Al Rojo Vivo: "No solo ha salvado a América, sino que ahora va a salvar al mundo de una Tercera Guerra Mundial".

Más allá del discurso de Trump, el analista descarta que el conflicto global sea inminente: "No creo que estemos cerca de una Tercera Guerra Mundial. Hace unos años estábamos un poco más lejos".

En cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, considera que lo crucial ahora es "buscar un final lo más aceptable posible para una guerra tan terrible como esta, que ya entra en su cuarto año".