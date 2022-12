Vicente Calatayud es el doctor que operó de una hernia discal a la mujer del consejero de Educación de Dolores de Cospedal. La esposa del consejero no tuvo que esperar lista de espera para ser intervenida. Según la consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, su adelanto en la lista se produjo por "criterios médicos" al tener la paciente "muchos dolores".



Vicente Calatayud ha negado en 'Al Rojo Vivo' que se diera un trato de favor a la mujer del consejero de Cospedal. "No hubo ningún trato de favor. La paciente sufría un trastorno motor, y nosotros intervenimos a todos los pacientes que sufren este trastorno de forma inmediata".



Calatayud reconoce que ese trastorno motor no pone en riesgo la vida, pero insiste en que puede dejar secuelas irreversibles. "Paciente que me entra por urgencias con sintomatología aguda, lo meto en lista de forma aguda".



El doctor niega las declaraciones que la cadena Ser ha puesto en su boca. "Esas palabras no son mías, son de la periodista. Yo pedí que la entrevista fuera en directo, y no quisieron hacérmela". Calatayud insiste en que "no he recibido ninguna llamada para dar un trato de favor a la mujer del consejero".



A la pregunta de si conocía la identidad de la paciente, el doctor ha reconocido que sabía que María Fernanda Gómez era la esposa del consejero. "Su identidad no influyó en mi decisión de operar en absoluto".