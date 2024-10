Paiporta se ha convertido en el epicentro de la catástrofe por la DANA. Un pueblo que ha quedado completamente devastado por el fuerte temporal. María Amparo, una vecina de esta localidad, no puede evitar romperse al recordar en Al Rojo Vivo la tragedia.

"En cuestión de minutos empezó a venir la avalancha de agua", explica, señalando que acababan de llegar a casa después de que su madre recibiese una sesión de quimioterapia. "Nadie nos avisó de nada", lamenta.

Esta vecina relata cómo en un momento determinado su marido se fue al garaje y comenzó a entrar agua en la vivienda. En ese instante, decidieron subir a su madre y a su hija de seis años a la planta de arriba, mientras ella y su marido regresaban abajo para buscar unas pastillas.

"En cuestión de segundos el agua nos llegaba por la cintura", asegura. Unos momentos en los que vivieron situaciones complicadas, y es que a ella se le aprisionó un sofá contra el escritorio, haciéndole daño en la espalda. "A mi marido se le cayó un frigorífico mientras intentaba salvarme y se hizo un esguince", señala.

"Todo fue en cuestión de segundos y el agua ya nos llegaba hasta el cuello", recuerda entre lágrimas, destacando que no podían hacer nada. Ahora, piden ayuda de manera urgente. "No nos han avisado de nada, no nos han preparado", destaca, confesando que ahora su casa está destrozada, no tiene coche ni moto. "La fábrica de mi marido está destrozada".