El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que, a día de "hoy", España no necesita el rescate. "Si lo necesitamos lo usaremos, hoy no lo necesitamos". Rajoy ha insistido en que pedirá al Banco Central Europeo (BCE) que compre deuda española "solo si es necesario". Alfonso Rojo sostiene que "Rajoy está haciendo lo que tiene que hacer". Algo a lo que Antonio Miguel Carmona ha contestado "la política de miseria conduce a eso, a la miseria". "Rajoy está trabajando más para el extranjero que para España".

Fernando González Urbaneja cree que España va a necesitar el rescate. "La cuestión de fondo no es rescate sí o no, sino para qué queremos el rescate. ¿Por qué queremos pedir el rescate?". Según González Urbaneja, si lo necesitamos es porque tenemos problemas y ha confesado que, en su opinión, "vamos al desastre y nos están conduciendo al desastre". "Rajoy está gestionando muy mal las responsabilidades que tiene. Este país se está decomponiendo porque no hay Gobierno, no hay objetivos ni planes. El presidente del Gobierno está en la inopia".