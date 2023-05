Unidas Podemos ha quedado fuera de la Asamblea de Madrid, fuera del Ayuntamiento de la capital y también fuera de la Genaralitat Valenciana. Pese a la debacle, los candidatos han comparecido sin estar acompañados de la dirección general de los morados, ni Ione Belarra ni Irene Montero les han arropado. En Al Rojo Vivo, la escritora Elizabeth Duval ha criticado la campaña que ha hecho Podemos, particularmente en la Comunidad Valenciana, "donde llegaron a a hablar de Compromís como un partido conservador", o en la Comunidad de Madrid, "llamando a Más Madrid la izquierda cuqui". Eso, considera Duval, no les ha beneficiado

"Me apena, porque nada me hubiera gustado más que ver a entrando en las Cortes Valencianas y revalidando el pacto del Botànic. Nada me hubiera gustado más que ver a Alejandra Jacinto entrar en la Asamblea de Madrid y que entrando Ayuso no obtuviera la mayoría absoluta", ha manifestado.

Pese a eso, dice, "no ha habido nadie de la ejecutiva nacional que saliera arropando esa derrota". "Hoy no ha habido declaraciones y eso es vergonzoso". "No es el momento de echar balones fuera. Es el momento de asumir responsabilidades y cesar con ese fuego amigo y con la destrucción de un espacio que si no va unido y en proporción al peso que tienen cada uno, si no hay la generosidad suficiente para ese acuerdo, entonces a lo que vamos a asistir es una debacle todavía mayor", ha augurado la escritora y colaboradora del programa.