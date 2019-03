Las recetas de Rajoy tras "dejar atrás la recesión"

Lo de Mariano Rajoy en 'The Wall Street Journal' ha sido un "sí pero no". Recuperación económica, pero no del todo y augura más austeridad por delante. El presidente del Gobierno ha dicho que España ha salido de la recesión, pero no de la crisis.

Resumimos los puntos principales, en lo económico, de esta entrevista del presidente: habrá más ajustes, no habrá que ampliar el rescate financiero, aunque no se descarta, y la economía se expandirá el año próximo, haciendo que se cree empleo "de forma sostenida", según ha señalado Rajoy.

Vamos por partes. Estamos dejando atrás la recesión, que no la crisis. De la recesión saldremos, dice Rajoy, en el tercer trimestre del próximo año con un crecimiento del PIB de entre el 0,1 y el 0,2%. Mariano Rajoy se fija objetivos. El principal, conseguir una recuperación vigorosa que permita crear empleo.

Sobre el rescate, el presidente asegura que después del rescate a la banca, el sistema bancario de nuestro país es más transparente, más solvente, que está mejor capitalizado. No obstante, Rajoy no ha sido muy tajante sobre si los 40.000 millones de rescate serán o no suficientes. "Si me preguntas hoy, yo diría que España no necesitará ampliarlo en 2014".

Habla de números, los de "la expansión de la economía española", como él mismo lo llama. Dice que crecerá del 0.5 al 1% y que esto ayudará a crear empleo de forma sostenida. Sin embargo, no da fechas sobre cuando bajará de verdad la tasa de paro. "No me atrevo a especular, las mejoras tendrán lugar poco a poco".

Mariano Rajoy ha avanzado en este periódico dos nuevos ajustes que se aprobarán este viernes. El de la reforma de las pensiones que dejará de vincularlas con el IPC. Y el de la electricidad y los peajes de autopistas que tampoco estarán sujetos a los cambios en función de la inflación.