Monedero se defiende frente a la polémica por su empresa: "Echan estiércol para debilitar a Podemos"

HABLA DE UNA CAMPAÑA PARA DESPRESTIGIAR

Juan Carlos Monedero respondió en 'Más Vale Tarde' a las acusaciones de no haber pagado el IVA de las facturas de su empresa. El portavoz de Podemos dijo que no era necesario al proceder de trabajos de fuera de Unión Europea. Sin embargo, sorprende que sólo en dos meses y una semana facture 425.150 euros. Además, en su empresa no constan trabajadores y tiene una rentabilidad de más del 80%.