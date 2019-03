El matrimonio Bárcenas se enfrenta a una sanción de 69 millones de euros por defraudar a Hacienda

Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Onif, amplía toda la información que tenía Hacienda sobre las cuentas de Luis Bárcenas y también de su mujer, de Rosalía Iglesias.



Después de este último informe y, teniendo en cuenta que hay cuentas suizas de las que aun no tienen datos, la Onif afirma que Bárcenas habría defraudado unos 11 millones y medio de euros.



Entre el año 2000 y el año 2011, ambos incluídos, es decir, que en 12 ejercicios, en todos, defraudó a Hacienda Luis Bárcenas 11 millones y medio, de los que la mayoría, más de 8 millones ha sido cantidad defraudada en la declaración de la renta, en el IRPF y los tres millones restantes ha sido por defraudar en el impuesto del Patrimonio.



En tres declaraciones las hace de manera conjunta con su mujer, con Rosalía Iglesias. ¿Qué consecuencias podría tener esto? pues podría acarrear una posible sanción al matriomnio Bárcenas de 69 millones de euros. Y, lo más rocambolesco de todo, no en una, ni en dos, ni en tres.. en siete declaraciones de la renta les salió a devolver. ¿La cantidad total? 72.750€.



Dentro de ese informe de la ONIF también se habla y se muestran las facturas de los viajes con los que la trama de Francisco Correa, la trama Gürtel habría agasajado a Bárcenas, pero no solamente a él, a él con su mujer, o con amigos como Luis Fraga. Realmente son viajes, regalos y pagos en efectivo, presuntamente made in Gürtel.