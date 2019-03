Las grabaciones que ponen en entredicho a Aznar

Jaime Ignacio del Burgo es el que ha puesto sobre el tapete el nombre del ex presidente del Gobierno Aznar. El exdiputado del PP en su declaración reconoció haber recogido dinero y haberlo entregado a dos personas. Una de ellas, Calixto Ayesa, ex de UPN al que el PP quería como consejero en Navarra a toda costa. Ayesa tenía una clínica dermatológica, clínica que tendría que cerrar si aceptaba la propuesta. Así que desde la dirección del partido se hizo todo lo necesario.



Del Burgo: "Teníamos interés en que una persona de confianza máxima confianza del PP estuviese dentro del gobierno. El problema es que cuando le dijimos que tenía que estar, él dijo que no podía, rechazó la oferta. Yo lo plantee a la dirección nacional, y la dirección nacional dijo, bueno, pues podemos echarle una mano para ayudarle transitoriamente y que pudiera ser consejero"

Fiscal: "¿Quién toma el acuerdo de pagar esas cantidades al señor Calixto Ayesa?"

Del Burgo: "El presidente del partido"

Fiscal: "El presidente, ¿quién era en esa fecha?"

Del Burgo: "José María Aznar"

Aznar ordenó esa operación y Jaime Ignacio del Burgo explicaba cómo. En total estaríamos hablando de casi 4 millones de las antiguas pesetas distribuidas en unas seis entregas, entregas pactadas, según del Burgo, con Aznar en 1991.



La parte directamente aludida, el ex consejero navarro de salud, Calixto Ayesa reconoció abiertamente ese pago que le hizo el PP. Del Burgo reconoció también que en cuanto salió su nombre en la prensa, Ayesa le llamó para decirle que si le llamaban a declarar contaría la verdad. Y así fue. Contó cómo eran esos pagos, esa 'compensación transitoria', como lo llamaban en el PP.



Uno de los testimonios fundamentales ha sido el del 'cajero del PP'. Luis Molero era la persona encargada de recibir el dinero de los donantes e ingresarlo. Bárcenas en su momento declaró que cuando los empresarios donantes hacían su entrega, este hombre, Luis Molero, estaba presente. Pues bien, Molero lo desmiente rotundamente.