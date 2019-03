Efecto llamada y paro, principales excusas de España para rechazar las cuotas de refugiados

RAJOY, AHORA DISPUESTO A ACOGER A MÁS REFUGIADOS

Bruselas habla de la existencia de un reparto equitativo de los refugiados, sin embargo, el Gobierno de España había dejado hasta ahora que no está muy por la labor. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz dijo que si aceptábamos las cuotas obligatorias se lanza "un mensaje que genera efecto llamada". Otro ministro, el de Exteriores, Margallo afirmó que no se pueden abrir puertas cuando no hay trabajo que ofrecer para que se integren. "Comprometerte a integrar inmigrantes a los que no puedes dar trabajo, es un mal servicio", afirmó. La vicepresidenta del Gobierno dijo que se habían disparado las demandas de asilo y que España hará un esfuerzo similar al de Polonia.