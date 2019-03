Así funcionan las cajas negras de los aviones

RESISTEN A TEMPERATURAS SUPERIORES A 1.000 GRADOS

Inés García analiza por qué son tan importantes las cajas negras en los accidentes de avión. Todos los aviones tienen dos, la primera de ellas, la CVR, contiene la grabación de voz de cabina y permite saber si los pilotos estaban, o no, conscientes, qué conversaciones tuvieron y si no contestaron deliberadamente la llamada de la torre de control. Con esta caja negra, ya encontrada en el accidente del avión siniestrado en los Alpes, se podrá saber si alguien secuestró el airbus. La otra caja negra, todavía no localizada, tiene una capacidad de grabación de 25 horas y registra todos los parámetros del vuelo: velocidad, altitud, trayectoria y temperatura. Están recubiertas de titanio para poder soportar aplastamientos y temperaturas elevadísimas.