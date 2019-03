Arenas "no recuerda" nada ante el juez hasta en 76 ocasiones

En sede judicial, el exsecretario del Partido Popular tuvo lagunas con varias cosas: las donaciones de los empresarios al PP, las dos reuniones claves con Bárcenas, entre ellas la del despacho de Rajoy en la que se negocia, presuntametne, el finiquito de Bárcenas y sus condiciones de salida del partido y otra reunión en un conocido restaurante de Sevilla en la que, según Bárcenas, le habría confesado que tenía cuentas en Suiza.

De eso no se acuerda tampoco Javier Arenas, no sabe si en algún momento el extesorero le habló de Suiza. La desmemoria también le afectó a la hora de acordarse de los términos en los que Bárcenas le hablaba de Cospedal y tampoco se acordaba de un reloj. El reloj que aparece en los apuntes de Bárcenas, valorado en 700 euros. No recuerda haber recibido ese reloj Javier Arenas.

Por no recordar, no recuerda con claridad haber tenido una tarjeta de crédito del partido. "Yo creo que no he tenido tarjeta de crédito del partido jamás, le digo creo, porque la memoria es la memoria, pero yo creo que no la he tenido jamás". La memoria es la memoria y, al menos ese día, no estaba del lado de Javier Arenas.