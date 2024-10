Roció Monasterioha sido relevada como presidenta de Vox Madrid y tras esta decisión del partido, ha preferido dejar su acta como diputada en la Asamblea Madrid. Una noticia que, según afirma la analista Tania Sánchez, "no será mala" para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Ayuso ya hace tiempo que es la mejor representante de Vox en Madrid, tanto en su discurso, como en su actuación y puesta en escena", afirma Sánchez. Sin embargo, "a pesar de eso, el resultado de Vox en Madrid es digno de no haber fumigado a Monasterio".

Porque, tal como confiesa Sánchez, en algún momento ha llegado a pensar en algún momento que Vox podría haber sido eliminado electoralmente "porque Ayuso ya cumple el espacio política la identidad que que puede expresar Vox. No obstante, creo que hoy Ayuso está más contenta", añade.

Por otro lado, continúa Sánchez, el cese de Monasterio, "no solo refleja el machismo evidente [de Vox] en las decisiones que toman, sino el modelo de país al que aspiran a tener: cuando un partido no admite que las estructuras territoriales elijan y estructuren su trabajo democráticamente, sino que todo se decide desde la dirección central es porque claramente quieren un partido y un país que no cree en la descentralización".