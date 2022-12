Tania Sánchez no ha aclarado en 'Al Rojo Vivo' si se va a retirar de la carrera electoral a la Comunidad de Madrid si finalmente es imputada, tal y como dicen los estatutos de Izquierda Unida. Sánchez ha mantenido su misma respuesta, su futuro lo van a decidir los madrileños.



Según ha dicho, "hay muchos intentos de imputar que tienen un origen político, pero no inhabilita". Asimismo, ha insistido en que "lo que sea el futuro, no de Tania Sánchez, sino del proyecto político de alternativa en la Comunidad de Madrid al Partido Popular estará en manos de la ciudadanía madrileña y no en otras manos".



La candidata de IU a la Comunidad de Madrid ha subrayado que "no hay nada que esconder" y que "se quiere tumbar por vía judicial una propuesta política que trabaja para acabar con el Partido Popular desde que se inicia el 'Tamayazo', hay que intentar evitar que los malos se salgan con la suya".

Rotunda, considera que "los jueces van a estar por encima de esto" y no se plantea la posibilidad de su imputación: "No imagino el escenario de la imputación, no hay delito, a día de hoy creo que es política ficción". Tania Sánchez también ha argumentado que "van a ir a por ella" debido a que "van a intentar" dejarle "fuera de la carrera política".

Acerca del acuerdo alcanzado por Podemos y Ganemos para constituir una candidatura ciudadana de unidad popular, la diputada de IU en la Comunidad de Madrid ha respondido que "muchos militantes de Izquierda Unida han colaborado en la convergencia" y que "en Ganemos han trabajado muchos militantes de IU".