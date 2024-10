"No hay ninguna sorpresa en esta condena", asegura la analista de laSexta Tania Sánchez, tras conocer que Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo con el Ejecutivo de Aznar, ha sido condenado por la Audiencia de Valencia, a más de 10 años de cárcel por el caso Eria.

"A nadie que haya conocido esta época negra del PP le sorprende esta condena", añade Sánchez. Sin embargo, hay un elemento que quiere destacar: "La salubridad de nuestras instituciones públicas no pueden ser confiadas a una Justicia que tarda casi 20 años", asegura. Y es que Zaplana dejó de ser diputada en 2008. "No es admisible y esto es uno de los problemas estructurales de este país", añade la analista.

De este modo, señala que "el mayor problema de la Justicia en España no es su CGPJ ni lo que hacen los partidos para elegirlo, sino que no puedes estar 20 años instruyendo una causa de estas características ni 20 años al país pendiente de si una corrupción se ha producido o no, ni tampoco a los culpables, porque todo el mundo tiene derecho a saber cuál es su futuro legal".