La analista Tania Sánchez señala que "la Constitución establece con claridad que la política exterior la estable el Gobierno" y en ese derecho, "el Gobierno no ha otorgado un visita oficial a Javier Milei, presidente de Argentina, a la visita realizará de nuevo a España este próximo viernes 21 de abril y que será recibido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

De este modo, apunta Sánchez, según dice la ley sobre medallas honoríficas de la Comunidad de Madrid, "se entregará y es potestad de la presidencia, otorgar la medalla a quien venga de visita oficial", pero "Milei no está en visita oficial".

Por tanto, "la señora Ayuso -que tantas veces repite que el Gobierno actual es antidemocrática para el estado de derecho- hace una cosa que es lo más peligroso para el estado de derecho que es tener una actitud arbitraria, es decir, no es que use su potestad para tomar una decisión como presidenta, es que decide saltarse la ley porque la ley y la Constitución la impiden formalmente hacer lo que está haciendo".

Reconociendo no obstante la analista que a nivel judicial no sabe si esto puede tener o no recorrido, asegura que políticamente hay que poner las cosas donde están. "Y lo que está haciendo la señora Ayuso es saltarse la ley y la Constitución al otorgar una medalla a alguien que no está en visita oficial e intentar suplantar al gobierna nacional en política exterior", asegura Sánchez.