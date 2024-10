Repsol ha anunciado oficialmente su decisión de instalar una planta de hidrógeno renovable en Sines, Portugal, cumpliendo así la advertencia realizada anteriormente por su presidente, Antonio Brufau, sobre la posibilidad de trasladar inversiones fuera de España si el Gobierno mantenía el impuesto a las energéticas. Esta medida subraya la creciente preocupación de la compañía sobre el entorno fiscal en el país y marca un cambio significativo en su estrategia de inversión.

Sin embargo, Tania Sánchez se muestra "absolutamente a favor" de que este impuesto a las energéticas sea permanente. "Lo de las cuestiones de las inversiones de las empresas cuando hay una amenaza de intervención de los impuestos me parece el chiste más malo que hemos oído". "El 89% de las veces, por no decir el 100% de las veces, no sucede", destaca Tania Sánchez, que afirma que "las empresas tienen mercados en los que obtienen beneficios y no abandonan los mercados porque perderían los beneficios y no dejan de invertir en ellos porque también perderían los beneficios".

"Por otro lado, las energéticas especialmente, pero también la Banca, son dos sectores que no existirían sin la inversión y la regularización pública", destaca Tania Sánchez, que afirma que no existirían "sin todo lo que supone la protección porque son sectores estratégicos". "Lo sorprendente es que sigamos permitiendo que se haga negocio con algo tan vital para nuestras vidas como es la luz", concluye Tania Sánchez.