Daniel Basteiro, director de Infolibre, ha argumentado en Al Rojo Vivo que la solución para los pisos turísticos es regularlos. "Se resume en una palabra: regular, y regular bien", ha insistido el periodista.

"Esto del mercado que se autorregula lo hemos tenido durante décadas y claramente no ha funcionado", ha comentado Basteiro, quien ha hecho hincapié en que esto "expulsa a los vecinos de los barrios y hace que tener un empleo no sea sinónimo de tener que vivir dignamente porque no puedes pagarte una vivienda".

Además, el periodista ha dicho que "las competencias en materia de vivienda están residenciadas sobre todo en las comunidades y ayuntamientos, lo que ha lastrado la redacción y la aplicación de una ley de vivienda estatal".

Así, ha insistido que "es evidente" que lo que hay que hacer es "controlar los precios, regular los pisos turísticos, y crear muchísima más vivienda pública".