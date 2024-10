Este miércoles se ha vivido una importante jornada en el Congreso de los Diputados con la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha defendido el blindaje de la vivienda pública frente a la "barra libre" promovida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Desde la Plaza de las Cortes, Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas, se ha mostrado contrario a estas declaraciones de la ministra, ya que recuerda que solo el 2,5% del parque de vivienda es pública, por lo que considera esta apuesta algo "ilusorio".

"No resuelve el clamor popular de revertir el modelo. Es una medida que es cosmética, pero no sirve para el día de hoy", afirma. Su protesta va más allá y exigen la dimisión de Rodríguez, quien dicen que comparte el modelo defendido por el PP, que consiste en "ladrillazo y beneficios fiscales para los rentistas".

"No tenemos ninguna confianza de que vaya a solucionar nada. Como no hay voluntad política, tenemos que organizarnos, encaminarnos hacia la huelga. Si no bajan ellos los alquileres, los bajaremos nosotros", sentencia.