Tras el debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump de este pasado martes, las encuestas dieron una clara vencedora: la candidata demócrata, con más del 60% de los votos. Y desde el equipo del candidato republicano, "echan la culpa" a los presentadores.

"Esa sería la versión oficial, ya en la misma noche del debate decían que había sido un 3 a 1 por el escrutinio al que habían sometido a Trump, pero en privado, los comentarios son muy diferentes", señala Sandro Pozzi, periodista especializado en asuntos internacionales.

"No les ha gustado nada en el rendimiento de Trump, ven el punto débil en la cuestión del aborto. En este tema, no solamente fue confuso y soltó falsedades sino que mostro un desconocimiento absoluto, lo que cree una vulnerabilidad importante de cara a las mujeres moderadas del partido, que podrían verse invitadas a votar a Kamala Harris por esta cuestión que él no es capaz de explicar", explica Pozzi.

Desde el equipo de Trump, finaliza el periodista, "piensan que la estrategia debería haber sido la de vincular a Kamala Harris con las políticas de Biden, porque está en el gobierno, y ahí flaqueó hasta el final del debate".