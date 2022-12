Rosa Díez, líder de UPyD, ha hablado con 'Al Rojo Vivo' desde el Congreso de los Diputados y ha valorado el rechazo de la Fiscalía catalana a querellarse contra Atur Mas por el 9N. "Desde nuestro partido hemos presentado sendas querellas por tres delitos contra Artur Mas por los hechos que acabaron el 9 de noviembre, creemos que hay una actividad delictiva y hemos planteado la cuestión ante los jueces. Cosa distinta es este lío de la Fiscalía y el Gobierno con los jueces".

Según ha explicado Díez, "el Gobierno, si considera que hay delito, puede recurrir a la abogacía del Estado y no esperar a que actúe el Fiscal, cosa que no ha hecho, por lo que ya hay una inacción". Además, ha añadido que "el Ejecutivo podía haber planteado que se estaba cometiendo un delito y, sin embargo, no lo ha hecho".

Acerca de las discrepancias entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía catalana, Díez interpreta que "hay discrepancias jurídicas acerca de un mismo hecho, pero nada más que eso. Es asombroso que el Fiscal General crea que hay delito y esté consensuando con otros fiscales que no lo creen. Si hay delito debe actuar, aplicar la ley y defender el interés general, como es su obligación".