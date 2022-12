“La educación en España no necesita otra ley sino un gran debate en el que se escuche una vez por todas a los que más saben, que no son los psicopedagogos del ministerio, sino los profesores que están trabajando en las aulas y que cada vez tienen más dificultades para hacer su trabajo por los recortes” ha afirmado el escritor Antonio Muñoz Molina desde Oviedo donde recibirá el Premio Príncicpe de Asturias de las Letras.Albert Rivera, líder de Ciutadans, apoya la posición de Muñoz Molina que aboga por “un pacto nacional sobre la educación con participación de la comunidad educativa y de los padres”. Y añade que “hay que sentarse para crear un pacto para una generación y que no cambie con cada nueva legislatura”.

La huelga general a favor de la educación pública y contra la ‘Ley Wert’ congregó a cinco millones de estudiantes y 800.000 profesores. Unas cifras de las que el ministro de Educación y la Secretaria de Estado discrepan afirmando que solo afectó a un 20% de los profesores y que fue un “fracaso”. “Wert vive en su mundo y se piensa que ha salido reforzado tras la huelga donde cientos de miles de personas han protestado contra su ley” comenta Manuel Rico al escuchar al ministro y añade que “está totalmente de acuerdo con Albert Rivera y Muñoz Molina en que no se puede cambiar cada cuatro años una ley educativa y menos recortando”. Acata estas declaraciones Alfonso Rojo que añade “el estado educativo en España es desastroso y más si se compara con Finlandia pero no es consecuencia de Wert”.

La periodista Rosa Paz critica al Gobierno. “Los recortes educativos lo han decidido ellos que son los que marcan la pauta de que se recorta y que no”. “Tiene que asumir que todos están en contra de la ley excepto del PP”.