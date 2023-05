La candidata al Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid, Rita Maestre, ha explicado en Al Rojo Vivo cuál considera que ha sido el mayor error de José Luis Martínez-Almeida como alcalde, y este para ella tiene que ver con el mercado de la vivienda.

"Se presentó a las elecciones diciendo que construiría 15.000 viviendas y no va a llegar ni a mil, y en cuatro años, el precio del alquiler y de la vivienda no ha hecho más que subir. Los jóvenes no pueden irse de casa de sus padres porque no pueden pagar el alquiler", ha criticado Maestre, asegurando que el de la vivienda es el mayor desafío que tiene que afrontar el próximo gobierno municipal.

Así, frente a una "receta fracasada de no hacer nada", como lo es para ella la de Almeida, propone su estrategia: "Ni vender humo, ni hacer milagros, hay que construir, comprar vivienda privada para incorporarla al parque publico, rehabilitar una parte importante del parque que ya existe, y regular los precios de los alquileres como sucede en muchas ciudades europeas". Para todo ello, dice, "hay que invertir y no dejar que los problemas se acumulen", porque el mercado no va a resolverlos.