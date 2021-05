Informe Mongolia analiza los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid. "Madre mía, Ayuso ha arrasado. Pero viendo cómo se comporta el PP en general, cuando decimos arrasar es arrasar con lo público", denuncia Darío Adanti.

Desde Mongolia ofrecen a Díaz Ayuso varias ideas para aprovechar el tirón de su discurso 'guerracivilista' basadas en "democracia o patatas bravas", "¿qué hay de lo mío?", o "al final, ¿quién era la tonta?".

Noticias de último momento

Además, no podían faltar sus famosas 'noticias de último momento' que dejan titulares como 'Sospechan que Iglesias renunció a sus cargos para fastidiar a Ayuso la portada del día siguiente', 'Los toreros podrán usar escopeta la próxima temporada para compensar el parón de la pandemia', 'La variante india ya estaría en España, puedes pedirla con curry o tikka Massala' y 'Por su extrema sosez, llaman Gabilondo' al plato principal de un restaurante vegano'.

Estamos hartos

Por otro lado, Edu Galán y Darío Adanti muestran su hartazgo porque "se hayan cumplido las encuestas en Madrid", "el PP continúe con su laboratorio neoliberal en Madrid", "la izquierda no se haya dado cuenta de que el eslogan 'democracia o fascismo' no funciona" y "Ayuso haya ganado recortando la Sanidad, gestionando mal los geriátricos o privatizando los servicios públicos".