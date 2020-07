'Informe Mongolia' regresa un viernes más a 'Al Rojo Vivo', esta semana Edu Galán y Darío Adanti nos presentan una nueva revista: la Cosmongolitan.

Gracias a "la revista con las vacaciones in de la gente más out" podremos ver a los reyes en su regreso a Mallorca, "donde no podrán evitar fotos con otros animales" o a Pedro "recuperándose de las heridas de Pablo metido en un cono perruno".

El magacín también ofrecerá imágenes que mostrarán cómo "Echenique cambiará el Twitter por el alambre", Arrimadas "deja el naranja por el tomate" o Rosa Díaz "blanquea las aguas de Bildu".

También nos han dejado las 'Noticias de último momento', como que "el movimiento contra el racismo en Uruguay se llamará 'Black Lives Mate!'" o "la antigua normalidad a la que quiere volver Vox se remonta a 1975".

Entre los titulares, Galán y Adanti destacan que "pillan a Tezanos calculando el CIS con los dedos" y que "Juan Carlos defiende que, si sale él en las monedas, se puede considerar que ese dinero es suyo".

Además, dedican su 'Estamos hartos' a los MIR. Galán ha declarado que están hartos de que "después de tanto aplauso, regresemos al habitual maltrato a nuestros médicos", mientras que Galán ha lamentado que "los MIR de Madrid hayan tenido que ir a la huelga o que los de todo el país hayan tenido que denunciar unas condiciones de explotación".