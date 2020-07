Informe Mongolia ha arrancado una de las secciones favoritas de los "Alrojovivers" analizando los escándalos de corrupción que envuelven al rey emérito Juan Carlos I y a Corinna. En concreto, la información que apunta que "Juan Carlos tiene la pasta en la Zarzuela y utiliza una máquina para contarla".

Edu Galán, Darío Adanti "y los ingenieros de Mongolia", basándose en los planos originales de la máquina real, la han patentado bajo el nombre de 'Turbopaster 3020': "Blanquea, saca brillo y da esplendor a tu pasta. Te pasa el dinero por Baraja sin problemas o lo envía por Bizum a las Bahamas".

Mongolia también ha analizado los últimos movimientos de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Si bien días atrás el diario 'ABC' informó de que Simón se había ido a hacer surf a Portugal, Galán y Adanti le han "pillado haciendo algo peor": sí, protagonizar un videoclip de Shakira.

Y hablando de Simón, Mongolia ha dedicado su sección 'Estamos hartos' a hablar de la situación producida por los rebrotes de coronavirus que se están dando en distintos puntos de España tras el fin del Estado de Alarma: Adanti y Galán afirman estar hartos de tener que volver a explicar lo que es una pandemia, de que haya gente que anteponga ir de fiesta a su salud y la de las demás.

También están hartos de que muchos no sean consciente de lo que está sucediendo en todo el mundo y de que Quim Torra "no se dé cuenta de que no hay bandera que tape un virus". Finalmente, Informe Mongolia ha rescatado una canción a modo de chirigota a la Familia Pujol con un divertido montaje.