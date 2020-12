En una nueva edición del 'Informe Mongolia Home Edition' por la pandemia del coronavirus, Edu Galán y Darío Adanti, fundadores de la Revista Mongolia, han querido mostrar las diferencias entre "nuestras expectativas y la puta realidad". Creen que muchos no seremos invitados a la cena de Navidad familiar o que no tendremos regalos porque los reyes "están en cuarentena" al "pillar a Melchor en una orgía en Bruselas".

En su sección 'Noticias del último momento', han destacado que "padres del opus se quejan de que el límite de seis personas para esta Nochebuena no les da para cenar ni con el 10% de su prole"; también, que "inmigrantes cruzan el Estrecho disfrazados de animales para poder ser atendidos por el PACMA".

Finalmente, en su ya conocido análisis 'Estamos hartos', han puesto el foco en el chat de los militares retirados en el que se clamaba por un golpe de Estado contra el Gobierno, entre otras polémicas ideas: "Estamos hartos de militares momia que creen que aún pintan algo en una democracia, que unos cuantos de ellos sigan añorando la dictadura y que pidan la intervención del rey para derrocar al Gobierno, y que éste no se haya pronunciado todavía".