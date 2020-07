Informe Mongolia ha regresado con un 'estamos hartos' para despedir su edición hasta septiembre. En un 'especial no aprendemos', Edu Galán y Darío Adanti han enumerado las cosas que aún no hemos aprendido, a pesar de pasar tres meses en casa.

"Estamos hartos de que en toda esta temporada no hayamos aprendido lo que son los nacionalismos, ni los populismos, ni las monarquías", han espetado antes de poner fin a Informe Mongolia hasta septimbre.

Pero no sin antes emitir un 'el Rey canta', en el que se puede ver a un veraniego rey Juan Carlos cantando al mismísimo estilo Elvis Presley.