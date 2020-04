En un 'Estamos Hartos', especial 'No estamos en una dictadura', Edu Galán y Darío Adanti han mostrado su hartazgo con los trolls de la ultraderecha moderada con los "que no puedes hacer nada sin que te toquen los 'abascales'".

Adanti asegura en Informe Mongolia 'Home Edition' que están hartos de "tener que repetir algo tan obvio como que no, no vivimos en una dictadura". Responde así a los tuits que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de ser un "régimen comunista".

Están hartos de tener que explicar algo "tan obvio como que una dictadura es, según la RAE, un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales".

Hartos de que "la ultraderecha se agarre a una equivocación de un mando de la Guardia Civil para decir que vivimos en la dictadura de Pedro Sánchez".

Galán también recuerda cuando la izquierda se agarró a "una tropelía de aquel Gobierno de Mariano Rajoy para decir que vivíamos en una dictadura de Mariano Rajoy".

Están hartos de que "en una crisis global donde más necesitamos adultos responsables y bien informados estemos rodeados de adolescentes chillones con Twitter", finalizan así su especial 'No estamos en una dictadura'.