Carlos E. Cué analiza en Al Rojo Vivo el desigual malestar en la judicatura a raíz de los señalamientos a jueces por parte de Junts y del PP, así como la respuesta del Gobierno.

El periodista destaca cómo el ministro Félix Bolaños mostró su rechazo la semana pasada a estos ataques e incide en que el senador popular' José Antonio Monago, "una persona relevante" dentro del partido, habló de "lawfare" en la Cámara Alta, a pesar de que "el PP lleva un mes escandalizándose" por el uso de este término en el acuerdo entre el PSOE y Junts.

En este contexto, subraya, Monago habló de la sentencia del caso Gürtel como el "mayor caso de 'lawfare'" en la historia de España. "El que me afecta a mí, ese sí es 'lawfare', cuando le afecta al otro, no es 'lawfare'", resume Cué, que ironiza así sobre la postura del PP: "No existe el 'lawfare' salvo que me afecte a mí".

Monago, además, "cita al juez De Prada por nombre", incide Cué, que destaca que, pese a ello, no ha habido "un escándalo en el CGPJ, en la derecha judicial" ni "asociaciones judiciales montando grandes comunicados y escándalo porque uno de los portavoces del PP ha hablado de 'lawfare' de un juez, tan juez como ellos". "El juez De Prada, se supone que es progresista, es tan juez como los otros jueces", insiste.

El periodista recuerda además que, ante este "incendio en el mundo judicial", Bolaños, como titular de Justicia, llamó a varios de los magistrados del Supremo afectados por el señalamiento de Junts. "Para que los jueces tengan claro que el Gobierno no está de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz de Junts me parecen suficientes elementos", afirma.