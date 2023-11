El portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, Roni Kaplan, ha señalado en Al Rojo Vivo que la guerra la inició Hamás. Un momento que ha aprovechado para destacar que son ellos los que "utilizan escudos humanos".

Un argumento con el que ha intentado justificar el ataque israelí a hospitales de Gaza, asegurando que los están utilizando como infraestructura militar. "Podrían haber establecido refugios, pero mientras Israel utilizaba su tecnología y presupuesto para hacer sistemas de defensa, Hamás utilizó la ayuda internacional para desarrollar un ejército terrorista", ha señalado.

Antonio García Ferreras ha destacado que esta es una situación sobre la que no tienen culpa los niños que se ven atrapados en Gaza sin poder escapar. "Cada una de las personas que muere, se lamenta de manera profunda. Todas las muertes son trágicas", ha señalado Roni Kaplan.

Sin embargo, considera que la única manera de conseguir "la paz" es eliminar a Hamás. "Si Israel tuviese intención de matar a civiles, que no la tiene, ya no habría civiles en la Franja de Gaza. No son nuestro enemigo", ha destacado.

De hecho, ha asegurado que no llevan a cabo la mayoría de ataques que planean por este motivo. "Las guerras son trágicas, hay muertes", ha recalcado, destacando que se trata de una "cuestión compleja".