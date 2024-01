La Xunta de Galicia asegura que los microplásticos que circulan en sus costas no son tóxicos, a lo que el periodista Antonio Maestre responde con un recuerdo no tan antiguo que está en el imaginario colectivo: el baño de Manuel Fraga en Palomares, municipio de Cuevas del Almanzora (Almería).

"Igual Alfonso Rueda (actual presidente de la Xunta de Galicia) se baña como hizo Fraga para probar que las cosas no son peligrosas. Igual que Fraga se bañó en Palomares, Rueda se baña en Porto do Son. Que veamos cogerlas y pasarlas por la boca a ver si no son tóxicas", asegura Maestre.

En 1966, el entonces ministro de Franco, Manuel Fraga, se bañó en las aguas de Palomares, Almería, como estrategia para silenciar el desastre que sí afectó a estas tierras después del accidente nuclear producido en la zona: