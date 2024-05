Tania Sánchez ha destacado que, aunque es evidente que no es nada "ilegal o irregular" que no se haya publicado todavía la ley de amnistía en el BOE, cree que sí que hay una "intencionalidad política" en que esto no haya sucedido todavía.

Por otro lado, ha indicado que para ella la clave de todo está en el 10 de junio, que es cuando está prevista la constitución del Parlamento de Cataluña. "Veremos si no comparece Puigdemont cómo queda su situación parlamentaria", ha destacado.

Tania Sánchez ha recordado que, si no toma su acta en la constitución del Parlamento, algo que no sabe si podrá hacer desde la distancia, quedaría fuera.

Una asistencia que cree que es difícil que se produzca debido a que antes del 10 de junio es complicado que la ley de amnistía esté operativa. Por lo tanto, "no está claro si la orden de detención contra Puigdemont continuará" para ese momento, lo que impediría al expresident de la Generalitat volver a España para esa fecha.