El periodista Antonio Maestre ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las disculpas que ha presentado Luis de la Fuente, el entrenador de la Selección Masculina, tras haber aplaudido el discurso en el que Luis Rubiales justificaba su beso sin consentimiento a Jenni Hermoso y responsabilizaba a la deportista. "Es una persona que se ha disculpado y se ha mostrado bastante incómodo con lo ocurrido", ha considerado el periodista.

Y aunque insiste en que no tiene ninguna "justificación razonable" aplaudir en un momento como aquel, cree que es positivo que no haya tratado de explicar por qué lo hizo: "Simplemente ha aceptado su error y se ha disculpado. He visto un hombre incómodo, pasando un mal momento, consciente de que lo ha hecho mal y sin justificar su error".

Por ello, dice Maestre, no le sale ser demasiado crítico viendo lo que ha visto, un hombre que le ha parecido "honesto y sincero en las disculpas". Además, el periodista ha recordado que "es un profesional del fútbol que no tiene ni idea de comunicación, ni de política, ni de cómo funciona la imagen en un determinado momento".

"Lo normal es que una persona que no sepa de eso no sepa actuar en una circunstancia como la que pasó, una polémica a nivel mundial con una presión social y política. Es normal que se equivoque", ha zanjado Maestre.