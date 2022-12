El juez Pedraz ha archivado la causa contra los ocho organizadores de las protestas del 25S. El juez lo tiene muy claro. Según Pedraz, los acusados no han cometido ningún delito de los que presuntamente les acusa la Policía. Pedraz señala que "la gravedad que auguraba la Policía, la toma del Congreso de los Diputados, finalmente no se produjo".

Rafael Tejero, profesor de Granada, es uno de los imputados. "El juez nos ha dado la razón. Se ha demostrado que nosotros no somos violentos y que no pretendemos dar un golpe de Estado", explicaba Tejero. "Lo que queremos es que la ciudadanía salga a la calle y manifieste su indignación". Tejero ha querido dejar claro que "no somos un pueblo esclavo, no vamos a aguantar con lo que nos echen".

Este profesor granadino fue una de las personas que hizo de intermediario en los disturbios del 25S. Según Tejero, aunque no tengan pruebas que lo demuestren, "fueron los policías infiltrados los que tiraron una de las vallas y comenzaron a tirar objetos contra el cordón policial".