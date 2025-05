Rafa López reflexiona sobre el caso de las residencias en Madrid: "Me parece una vergüenza cómo se está tratando a las víctimas"

Rafa López ha abordado la gestión de las muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia, subrayando que "la justicia por fin ha puesto el foco en el caso, y que se ha producido un cambio en la tipificación y en la posición dentro de la Fiscalía, que hasta ahora había sido muy renuente e incluso no había sabido calibrar bien lo que realmente se estaba analizando".

López subraya que lo importante no es solo investigar los llamados "protocolos de la vergüenza", sino esclarecer si se llevó a cabo "un triaje político y no médico previo en las residencias", y si hubo una doble discriminación: "Por un lado, si se discriminó a las personas que estaban en residencias y no contaban con un seguro médico privado; y por otro, si se activaron realmente todos los mecanismos necesarios para prestar auxilio".

También manifiesta su rechazo a cómo se está tratando a las víctimas: "No se trata solo de politizar, sino de una absoluta falta de empatía. Lo hemos visto en la Comunidad Valenciana con Mazón, y lo estamos viendo en Madrid con Ayuso. Es una vergüenza".