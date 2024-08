"La gran paradoja que tiene Junts per Catalunyaen estos momentos no es la ida y venida de su líder Carles Puigdemont sino que éste tiene que asumir el rol que le dado los catalanes que es el de jefe de la oposición", afirma en Al Rojo Vivo el sociólogo Rafa López, después de que Junts haya votado que "no" a las 10 propuestas del Gobiernoen el Congreso de los Diputados.

"Para una persona que venía para ser restituido como presidente legítimo, porque se denominaba así, y que no aceptaba ser jefe de la oposición porque como presidente legítimo no podía aceptar que le relegasen a la oposición, por tanto, tiene que aceptar el rol que le han dado los catalanes", afirma López.

Por otro lado, evidentemente, el PSOE y el Gobierno va a tener que decidir qué batallas va a perder pero hay dos elementos troncales que le van a afectar, señala el sociólogo. En primer lugar, los Presupuestos, que además se va a superponer con los Congresos extraordinarios tanto de Junts (25,26 y 27 de octubre) y el de ERC, que aún no hay fecha.

Y en segundo lugar, la aprobación de ciertas leyes, como la ley de vivienda, la ley del suelo, de migración o extranjería... Y después de que Junts ha dicho lo que ha dicho no hay ni mayoría de investidura, pero tampoco hay mayoría de izquierdas, con lo cual va a ser muy difícil para la durabilidad de la legislatura", afirma López. Y si dura, será con "bloqueo". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.