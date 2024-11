El sociólogo Rafa López tiene claro que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón tiene los días contados tras la tragedia de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre. "No sabemos cuándo pero tiene fecha de caducidad".

En primer lugar, argumenta, porque es un mancha que va ser muy complicada, estamos hablando de 220 muertos, no estamos hablando de una crisis política y en segundo lugar, porque "si hemos escuchado a los portavoces del PP no hay muestras de apoyo hacia Mazón. Los silencios son muy elocuentes", afirma el profesional.

No obstante, López quiere hace hincapié en que el "problema" no es solo qué hizo Mazón ese día [el 29 de octubre, el día de la DANA], sino antes, durante y después. "Cuando Mazón dice que no tenía los datos, él los tenía todos, otra cosa es que haya un analfabetismo científico en el que no sabes lo que significan esos datos", señala.

Recuerda el sociólogo, por ejemplo, todos loa avisos que se estaban dando desde las diferentes televisiones, y el caso de la Universidad de Valencia que ante los avisos y alertas que se estaban dando desde la AEMET, decidió suspender las clases y avisar a sus alumnos de que no fueran.

"La Universidad de Valencia dijo que se tenían que suspender las clases y él se enfada", afirma López, argumentando de nuevo que no es un problema del durante sino del antes: "Se tenían todos los datos y no se hizo absolutamente nada", añade. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.