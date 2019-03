"¿Qué vas a decir de quien te ha pagado la nomina durante 20 años?"

Tirando de hemeroteca se puede comprobar la defensa que durante años hizo el Partido Popular y todos sus miembros de Luis Bárcenas. Rajoy, Cascos, Trillo o la mismísima Cospedal, íntima enemiga del extesorero, siempre sostuvieron que el extesorero popular era una persona honrada y muy profesional. Ahora, con Bárcenas en Soto del Real, el discurso es completamente opuesto.

Sobre ello reflexiona José Luis Roig, que se pregunta: "Qué vas a decir de una persona que durante 20 años te ha estado pagando la nómina, no vas a decir ‘yo ya sabía que era un chorizo pero me encaba que me pagara’. Es una persona que ha convivido contigo, con la que has ido a cenar y a tomar copas. De repente se está demostrando que esa persona deja mucho que desear. Evidentemente las palabras cambian y las actitudes cambian".

Por su parte, la periodista Rosa Paz recuerda que cuando Bárcenas estaba imputado salieron todos a defenderle. "Además, cuando abandona el partido y supuestamente la militancia, le pagan 18.000 euros al mes durante muchos años. Además, el presidente del Gobierno se cartea por sms con él".