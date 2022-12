Todo depende del duque de Palma, pero, colabore o no, lo que apunta la prensa es que Iñaki Urdangarin pasaría sí o sí por prisión. La Fiscalía habla de 17 años de cárcel si no coopera con la justicia, es decir si no reconoce los delitos que se le imputan y si, como hasta ahora, sigue negándose a reponer el dinero que presuntamente se habría llevado de las arcas públicas.

Una condena que se rebajaría considerablemente si de repente, el duque cambia radicalmente de actitud y coopera con la Fiscalía. De 17 años a 4 de prisión. Si todo sigue como hasta ahora, hablamos de 17 años entre rejas por un total de seis delitos. Ahora mismo se libraría del blanqueo de capitales y evasión fiscal, pero por todos los demás la Fiscalía pediría lo máximo que contemplan cada uno de ellos.

Para el delito de malversación, 8 años. Un delito que iría en conjunción con el de falsedad documental, ya saben que el Instituto Nóos del duque de Palma habría presentado facturas que no se correspondían con los servicios prestados en Valencia y Baleares. Para el delito de fraude a la Administración se prevé que pidan también el máximo, que son tres años. Y los 6 años de prisión restantes le caerían por los tres delitos fiscales que habría cometid: dos como persona física y otro a través de Aizóon, la empresa que comparte con la infanta.