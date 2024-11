"Me inclino a pensar que la candidatura de Teresa Ribera [como vicepresidenta de la Comisión Europea] sí va a salir porque se va a imponer a última hora, el criterio de Úrsula von der Layen", afirma el periodista de El Mundo, Juanma Lamet confesando, no obstante, que ya no lo tiene "tan claro" como lo tenía hace unos días.

El PP español "ha hurgado en la herida" de que Weber no tiene la mejor de las relaciones con Úrsula von der Layen, explica Lamet, por entre otros motivos, el congreso del PP Europeo que se celebra en la ciudad de Valencia (por solidaridad con la DANA) en principio, en el mes de mayo, y Weber necesita el apoyo de los populares españoles.

Y es, señala Lamet, "en esa divergencia notoria que hay entre Weber y von der Leyen es donde está hurgando el PP, de forma que si von der Layen impone su criterio estará chocando con su propio partido. Por ello, ahora el PP cree que hay una oportunidad que von der Layen le pida a Pedro Sánchez que cambie a Teresa Ribera por Luis Planas, actual ministro de Agricultura.