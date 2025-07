El pronóstico de Ainhoa Martínez sobre la financiación singular de Cataluña: "Se pacte lo que se pacte, es muy difícil que se vote a favor en el Congreso"

La periodista Ainhoa Martínez señala que el resultado no será tanto "por las filas socialistas -hay muy pocas opciones de rebelión porque las controla Sánchez, es decir, hay muy pocos infiltrados de Page-, sino por los socios".

La periodista Ainhoa Martínez afirma que el apoyo total que tanto los socios de Gobierno como los de investidura le dieron a Pedro Sánchez el pasado miércoles, en el pleno extraordinario anticorrupción, "no es tanto por el miedo a Vox, que también, sino porque les interesa que Sánchez siga en el poder por el beneficio que pueden sacar".

De hecho, una de las claves e "hitos" de la semana que viene, apunta la periodista, será el de la financiación singular de Cataluña: "Más allá del encaje constitucional, vayamos a la práctica, que es el encaje parlamentario".

"Creo que se pacte lo que se pacte, es muy de que esto se acabe votando favorablemente en el Congreso. Ya no por las filas socialistas -hay muy pocas opciones de rebelión porque las controla Sánchez, es decir, hay muy pocos infiltrados de Page-, sino por los socios", explica Martínez, apuntando, por ejemplo, a Compromís o a Junts, que si no obtienen de esto un beneficio, "no suele poner en bandeja que ERC se lleve ningún triunfo". En el vídeo podemos ver completo su intervención.