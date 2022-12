Rajoy acaparó portadas de diarios en decenas de países, sus palabras ante el pleno fueron recogidas también por muchas televisiones extranjeras. Las principales cadenas europeas emitieron parte del esperado discurso e hicieron debate sobre ello.



La noticia fue recogida por medios franceses, alemanes, portugueses, también estuvo la cadena británica BBC, que siguió en directo el Pleno y lo acompañó de conexiones en directo con un eviado especial.



Rajoy, Bárcenas, corrupción, España, financiación ilegal, palabras que se hanvisto repetidas en numerosos titulares de medios internacionales.



Por ejemplo, The Economist titula "Rajoy se aferra a su puesto de trabajo" y destaca que después de semanas sin comparecer dar alguna explicación sobre la corrupción y el escándalo de supuesta financiación ilegal, se presentó en el Parlamento.



Financial Times hace referencia a esas dos palabras clave de Rajoy, "me equivoqué". El prestigioso diario titula "El primer ministro Mariano Rajoy admite error sobre el asunto de corrupción".



En este sentido, el Der Spiegel, desde Alemania, donde también se siguió el intenso debate entre Presidente de Gobierno y la oposición, aprecian el cambio de estrategia y eligen como titular: "Rajoy pasa a la ofensiva". Subrayan sus palabras, cuando afirmó que "ni va a dimitir ni va a convocar elecciones".



Le Monde recoge en su artículo otra de las conclusiones importantes de la comparecencia de Mariano Rajoy. Desde Italia, La Stampa destaca las mentiras y manipulaciones denunciadas por el presidente y algo que no solo inundó las redes sociales, la anécdota de la comparecencia, el "fin de la cita". Más que repetida por Rajoy y después por otros diputados en tono de broma llegó también hasta una televisión argentina.



Muchos titulares y referencias no solo en España, como se aprecia. El escándalo Bárcenas, la supuesta corrupción en el Partido Popular y las explicaciones que pudiera dar Mariano Rajoy por primera vez, también interesan fuera de nuestro país.