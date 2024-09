El 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid decidirá sobre el archivo de la causa contra Begoña Gómez, tras el recurso presentado por su defensa. Pese a esto, el juez Peinado tiene previsto seguir con la investigación en octubre, tal como ha apuntado el periodista Alfonso Pérez Medina.

Por su parte, la periodista Pilar Gómez, directora de Artículo 14, desvela que, según fuentes consultadas, "lo que se ha deliberado, en principio, por la sala que tiene que deliberar ese día 30 de septiembre, es pedirle al juez Peinado que tiene que acotar el objeto de investigación, que no se pueden hacer macrocausas".

Además, y según continúa la periodista, que "todo aquello en lo que considere que no hay un delito o que no haya indicios de delito, sea archivado. Es decir, que haya un archivo parcial". Igualmente, y según le aseguran fuentes consultadas, "es imposible cortar una causa en ese momento, pero es verdad que le van a decir en lo Procesal que 'no se puede estar disparando a todo', que tienes que decir cuál es la causa principal". En el vídeo podemos ver completo la información de Pilar Gómez.